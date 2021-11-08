Мы с детками помним тебя — правда, не все – Личное мнение

София Стужук, известная украинская многомать и блогер счастливых отношений, обратилась к мужу. Ну, к тому, который уже год как покойный:

«С Днём Рождения, мой любимый мужчина 🙏🏻 Сегодня тебе было бы 36💔 35 мы не успели отпраздновать( Мы с Детками помним тебя каждый день!»



Фото: Соцсети

Серьёзно? Речь на годовщину смерти была недавно, теперь публичные поздравления с днём рождения в Инстаграме.

Напомню, речь всё ещё идёт о покойном.

Я всегда искренне завидовала людям, которые могут разговаривать с потусторонним миром. Тень Нострадамуса, ну-ка выйди и парле, понимаешь ли мне по-русски, расскажи, когда наступит всенародное счастье!

К сожалению, у меня так не получается. Зато Стужук, судя по всему, нахождение в разных реальностях не мешает общаться с мужем — вы внимательно прочитайте, что она несёт:

«А Оливушке даже в её возрасте я рассказываю, что она появилась потому, что мама очень сильно любила её папу Диму и она, хоть и не помнит тебя, но знает, что у неё был папа Дима❤️

Я забочусь о наших детках – и это лучшее, что я могу сделать для тебя 🙏🏻»

Ну, ты понял, покойный? Оливушка тебя не помнит. Но жена заботится о них в память о тебе.



Фото: Соцсети

Совершенно не смущаясь несоответствий, София орёт, что скучает по мужу, которого за пару месяцев до кончины обвиняла в абьюзе. А теперь путешествует — ну, не считала и врать не буду — но, по-моему, с третьим уже по счёту мужчиной за год.

«До сих пор сложно осознавать, что теперь мы путешествуем без тебя 💔 Каждый раз играясь с нашими детками вспоминаю наши путешествия🙏🏻»

Разбитое сердечко. Ладошки. Путешествует и помнит. Это хорошо.

А вы разговаривали с покойниками? Чего им плели? А они вам?

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