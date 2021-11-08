 

Украина получила 31 млн доз вакцин от коронавируса – Ляшко

08.11.2021, 10:56, Новости дня
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В минувшие выходные в Украину прибыла партия вакцин от Moderna в рамках глобального механизма COVAX – 2,9 млн доз, а также 1,4 млн доз вакцин Pfizer/BioNTech, их покупка была профинансирована госбюджетом Украины, сказал Ляшко.

“За прошлую неделю было проведено 1 млн 648 тыс. прививок. Третью неделю подряд мы делаем более 1,5 млн прививок в неделю. На сегодня 36,7% украинцев вакцинированы минимум одной дозой антиковидной вакцины, 25,6% завершили курс вакцинации”, – рассказал министр.

По его данным, лидером по количеству вакцинированных является Киев, 57% жителей столицы получили одну дозу прививки, 45,7% полностью иммунизированы.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн. 

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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