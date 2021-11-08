 

Мнение: Как понаехавшие десантников обидели…

08.11.2021, 10:48, Разное
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Суд отправил в СИЗО до 5 января четверых мужчин, обвиняемых в покушении на убийство во время драки в Новой Москве.

Потерпевшие – бывшие десантники Александр Жиловников и Никита Уткин –  красочно рассказали, как их обидели понаехавшие.

Александр говорит, что он с ребёнком и со своим знакомым шел по улице. Навстречу им шла компания четырёх человек. И кто-то из этой компании что-то сказал Уткину. Что именно было сказано, Жиловников не помнит, потому что, по его словам, он успокаивал ребёнка (отсюда).

Правда, судя по видеозаписи, сделанный с камеры видеонаблюдения магазина, четверо проходили мимо двоих. Именно проходили. Ребенок спокойно сидел на плечах у отца, и отец  не мог не слышать того, что его приятель сказал четверым. Сказал, явно, что-то оскорбительное. И тут же убежал, оставив приятеля…

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Версия о том, что именно четверо напали на отца с ребенком, похоже, родилась уже после того, как был раздут скандал о кавказцах- беспредельщиках и все участники инцидента были задержаны.

А покушение на убийство придумал уже лично глава СР Александр Бастрыкин…

Не оправдываю четверых, распустивших руки. За драку они должны быть сурово наказаны. Но именно за драку, за хулиганство. А не за мифическое «покушение на убийство».

Как должны быть наказаны и  Александр Жиловников с Никитой  Уткиным. За провокацию драки. И за ложный донос. О том, что они оба врут, думаю, не составит большого труда убедиться, назначив экспертзу в виде допроса с использование полиграфа. Их красочный рассказ  о том, как их обидели приезжие, явно не стыкуется с записью камеры видеонаблюдения….

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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