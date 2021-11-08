 

Герман Греф рассказал о доступности жилья в России

08.11.2021, 10:47, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как показала статистика, за 2020 год стоимость квадратных метров как на первичном, так и на вторичном рынке в России заметно выросла. Эксперты объясняют это самым широким набором причин.

Многие эксперты в качестве одной из них указывают на крайне низкий уровень процентных ставок по ипотечным кредитам. Указывает на это обстоятельство и Герман Греф. Однако, подчеркнул он, в России действует достаточно большой набор программ с государственной поддержкой, которые позволяют людям легче приобретать квартиры в новостройках.

“Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян”, – подчеркнул Герман Греф.

Он добавил, что Сбербанк ставит перед собой задачу держать ставки на уровне, который бы подошел для большинства, И, по его мнению, с этой работой справляется. Так, кредит на покупку жилья в новостройке можно взять под 8,4% годовых. На приобретение объекта недвижимости на вторичном рынке – под 8,1% годовых.

Кроме того, существуют льготные программы, по которым ставка может быть снижена до 6,05% годовых. Семейная ипотека позволяет снизить этот показатель до 5,3%. Снижение ставки по дальневосточной ипотеке может достигать отметки в 0,1%.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.01 / Для участия в митингах понадобится запись на портале Госуслуг

18.11 / Житель Чукотки принял родственника за медведя и застрелил его

18.06 / Таинственные находки на дне высушенного Ниагарского водопада

19.05 / Штрафная база

09.02 / Мнение: «Слуг народа» ожидает ребрендинг

17.05 / Япония планирует создание многоразовой ракеты

30.11 / «Семен Петрович, возможно, иностранный агент»

29.12 / Позирующая топлес Ольга Серябкина взволновала подписчиков

08.10 / Мнение: О переосмыслении “Гостьи из будущего”

14.05 / “В планах было одно, но получилось иначе”: Сергей Жуков рассказал о распаде группы “Руки Вверх!”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsk[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика