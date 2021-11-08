Герман Греф рассказал о доступности жилья в России

Как показала статистика, за 2020 год стоимость квадратных метров как на первичном, так и на вторичном рынке в России заметно выросла. Эксперты объясняют это самым широким набором причин.

Многие эксперты в качестве одной из них указывают на крайне низкий уровень процентных ставок по ипотечным кредитам. Указывает на это обстоятельство и Герман Греф. Однако, подчеркнул он, в России действует достаточно большой набор программ с государственной поддержкой, которые позволяют людям легче приобретать квартиры в новостройках.

“Ипотека сегодня является единственным способом покупки жилья для большинства россиян”, – подчеркнул Герман Греф.

Он добавил, что Сбербанк ставит перед собой задачу держать ставки на уровне, который бы подошел для большинства, И, по его мнению, с этой работой справляется. Так, кредит на покупку жилья в новостройке можно взять под 8,4% годовых. На приобретение объекта недвижимости на вторичном рынке – под 8,1% годовых.

Кроме того, существуют льготные программы, по которым ставка может быть снижена до 6,05% годовых. Семейная ипотека позволяет снизить этот показатель до 5,3%. Снижение ставки по дальневосточной ипотеке может достигать отметки в 0,1%.