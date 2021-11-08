 

Собянин рассказал о проектах благоустройства парка “Покровское-Стрешнево”

08.11.2021, 10:46, Разное
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В ходе реализации программы “Мой район” планируется благоустроить тысячи дворов, скверов и природных территорий в жилых районах, отметил градоначальник. По его словам, многие проекты включили в план по просьбам москвичей.

Окончательное решение по программе формирования качественной городской среды на 2022 год власти столицы примут с учетом мнения горожан. Москвичи выберут на “Активном гражданине” проекты благоустройства конкретных улиц и парков, написал Собянин.

Рассказ о планах на будущий год градоначальник начал с благоустройства природно-исторического парка “Покровское-Стрешнево” на северо-западе Москвы. Это наиболее сложный проект, отметил мэр.

На этой территории площадью более 200 гектаров отдыхают 120 тысяч человек, написал Собянин. В парке есть велодорожки, детские площадки, теннисные корты, футбольные поля.

Но вся эта инфраструктура устарела, констатировал мэр. Многие москвичи предлагают наполнить парк современной инфраструктурой для отдыха и развлечений, в то же есть есть те, кто хочет, чтобы лес остался в прежнем виде.

Собянин сообщил, что разные мнение удалось примирить в концепции “Пять парков в одном”. Согласно проекту, центральная часть парка останется заповедной зоной, а активные виды отдыха будут сосредоточены на территориях, прилегающих к жилым районам и транспортным магистралям, пояснил мэр.

“Благоустройство парка “Покровское-Стрешнево” будет максимально бережным и щадящим. В проекте благоустройства мы постарались учесть все разнообразие точек зрения и потребностей различных групп москвичей”, – заключил градоначальник.

Ранее в своем блоге Собянин рассказал о проектах, реализованных в Тверском и Таганском районах. В 2021 году работы по благоустройству в Москве охватили более пяти тысяч площадей, улиц, набережных и других городских объектов, сообщил мэр.



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