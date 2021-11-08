Мнение: Ты с какого раёна? (2)

И еще одна праздничная новость о QR-кодировании. Вакцинированные отечественной аналогов не имеющей продукцией получали код с годичным сроком действия. В связи с введением единой формы документа на Госуслугах внезапно обнаруживается, что срок годности вдруг стал в два раза меньше — 6 месяцев. И законопослушные граждане внезапно стали преступниками просто потому, что их сертификат просрочен. Из лояльного гражданина легким движением руки власть сделала нелегала в собственной стране.

Пока непонятно – это сбой в системе или стандартная игра в наперстки. Но скорее всего – простая ловкость рук и изгиб государственной мысли.

В магазинах переклеивают сроки годности, чтобы продавать протухший товар. Государство ничем от этих мошенников не отличается — оно просто переклеило срок годности, чтобы расчистить рынок и загнать новую старую партию на очередной укол. Вакцина просрачивается, а вы тут с вашими кодами. Становимся в очередь, не напираем. Лос, лос, дафай-дафай, ленифый сфинья!

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