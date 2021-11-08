Неизвестный напал с ножом на полицейских во Франции
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Во Франции неизвестный с ножом атаковал полицейских, в ответ правоохранители применили оружие, МВД страны не исключило версию о теракте.
Инцидень произошел около 6.30 по парижскому времени (8.30 мск), подозреваемый подошел к полицейской машине, находившейся рядом с центральным комиссариатом Канна, открыл дверь машины и попытался воткнуть нож в полицейского, передает ТАСС.
Один из полицейских в ответ применил оружие. Нападавший во время атаки упоминал имя пророка, сообщило Agence France-Presse.
В сентябре во французском городе Тарб произошла драка с участием 150 байкеров, погиб человек. Двое получили ножевые ранения.
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