 

На съемках фильма «Раст» с Болдуином произошел второй инцидент

08.11.2021, 10:34, Новости дня
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Член съемочной группы фильма «Раст», в ходе съемок которого актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора, госпитализирован после укуса паука.

Осветитель Джейсон Миллер разбирал место съемок в Нью-Мексико, его укусил коричневый паук-отшельник, его яд опасен для человека, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

Через несколько дней у осветителя начался некроз руки. Миллера положили в больницу, там ему провели несколько операций, врачи пытались остановить инфекцию. Сейчас медики борются за спасение руки от ампутации.

Напомним, во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице. В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен. Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.

Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.



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