 

Турнир шаманов в Подмосковье отменён из-за ареста половины участников

08.11.2021, 10:11, Разное
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Международная федерация шаманов объявила об отмене финала турнира за звание короля шаманов, который должен был состояться в подмосковном Химкинском лесу. Причиной такого решения стал арест половины участников турнира российскими правоохранительными органами.

В числе задержанных оказался член оргкомитета турнира, якутский шаман Александр Габышев, а также чемпион прошлого года Николай Дылыков. Их обвинили в попытке организации государственного переворота и отправили на принудительное лечение в психо-неврологический диспансер. В результате масштабных репрессий, развёрнутых против шаманов, за решёткой оказались и другие участники и члены жюри. Президент Международной федерации шаманов Йо Асакура принёс официальные извинения зрителям из-за отмены турнира. В настоящее время решается вопрос о переносе соревнований в Южную Америку.

«Духи не раз указывали нам на то, что место и время для турнира выбрано неблагоприятное. Часть участников не смогла въехать в страну из-за ограничений, связанных с COVID-19, другие попали под каток репрессий. Ещё ранее вышел материал Григория Родченкова, поставивший под вопрос «чистоту» некоторых участников из Бурятии. В общем, от судьбы не уйдёшь. Мы всё равно проведём турнир, но в другой стране с более стабильной политической обстановкой. В настоящее время мы рассматриваем заявки Колумбии и Венесуэлы на его проведение», – заявил Асакура.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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