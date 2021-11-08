N-TV – ЕС так и не нашёл средств для помощи Германии после летних наводнений

Проливные дожди этим летом вызвали в Германии наводнения, ущерб от которых составил почти €30 млрд, пишет немецкий телеканал N-TV. Правительство подало в Еврокомиссию запрос на финансовую помощь из фонда солидарности ЕС, однако рассчитывать на поддержку Евросоюза Германии не приходится. В распоряжении фонда находятся средства на сумму не более €1,5 миллиардов в год, и почти все они сейчас уже потрачены или зарезервированы для других целей.



Reuters

Сильные дожди в Германии этим летом привели к катастрофическим наводнениям, ущерб от которых затмил все предшествующие случаи подобного рода, но рассчитывать на помощь ЕС ей не приходится, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Согласно отчёту, представленному в СМИ, июльские наводнения нанесли пострадавшим регионам Германии ущерб на рекордную сумму €29,2 млрд. Именно такую сумму ущерба правительство указало в направленном в Еврокомиссию запросе на финансовую помощь из фондов солидарности ЕС для поддержки после природных катастроф.

Сумма ущерба значительно превысила те, которые отмечались в 2002 и 2013 годах. Чуть больше половины убытков пришлось на Рейнланд-Пфальц, более 40% — на Северный Рейн — Вестфалию, а остальное — на Баварию и Саксонию. Наряду с Германией наводнения в июле затронули также Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Австрию, которые подали в Еврокомиссию запросы на получение финансовой помощи из фонда солидарности. Теперь Еврокомиссия собирается оценить эти запросы, пишет немецкий телеканал, ссылаясь на письменное заявление главы ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

Между тем, ущерб, со всей очевидностью, превосходит возможности фонда ЕС, в котором до сих пор отмечалось лишь около €1,3 миллиардов ежегодно и который также должен оказывать срочную помощь странам третьего мира. Соответственно, чисто теоретически Германия могла бы рассчитывать на сумму от €1 миллиардов до €1,5 млрд. Однако имеющиеся в распоряжении фонда средства в этом году уже выданы или распланированы вплоть до оставшейся суммы в €40,7 млн.

«Это с трудом переносимое положение, при котором ЕС всё ещё не может помочь людям в пострадавших летом от наводнения странах», — заявил депутат Европарламента от фракции зелёных Расмус Андерсен. Теперь страны ЕС должны выделить для бюджета Евросоюза на 2022 год больше средств, чтобы ЕС мог соответствовать своим задачам в случае катастроф. Это совершенно необходимо, особенно с учётом изменений климата.

Сильные проливные дожди в середине июля вызвали катастрофические наводнения на реках, особенно в Рейнланд-Пфальце и Северном Рейне — Вестфалии, напоминает немецкий телеканал N-TV. Многие населённые пункты были разрушены и опустошены. В Рейнланд-Пфальце из-за наводнения погибло 133 человека, в Северном Рейне — Вестфалии — 48 человек.