 

“Эталон чувственности”, “Платье опасное”. Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде

08.11.2021, 10:02, Новости дня
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“Импровизационная акустика песни “Двойной рай”, – подписала ролик 36-летняя певица.

Видео набрало почти 460 тыс. просмотров и больше 700 комментариев.

“Боже какая красота. Платье – бомба”, – прокомментировала akimovah.

“Эталон женственности, чувственности и нежности!” – написала mbasteeva.

“Это шикарно, но платье опасное для такой погоды”, – считает aleksandra_45567.

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Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

Тина Кароль воспитывает сына Вениамина (2008). Он – единственный сын артистки. Его отец, продюсер Евгений Огир умер в 2013 году на 33-м году жизни после борьбы с онкологическим заболеванием – раком желудка. Тина Кароль и Огир прожили в браке пять лет. Вениамин Огир живет и учится в Лондоне (Великобритания).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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