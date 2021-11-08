Украинская журналистка, перенесшая анафилактический шок после вакцинации от гриппа, привилась от COVID-19

В 2019 году у Радионовой после вакцинации произошел анафилактический шок, она упала в обморок, а очнулась в скорой. Журналистку тогда спасли, но никакого документа с описанием реакции на вакцину ей не дали, медики пояснили, что больше никогда в жизни ей не стоит делать никаких прививок.

С начала эпидемии коронавируса Радионова пыталась выяснить, относится ли этот запрет и к вакцинации от COVID-19. Этот вопрос она задавала министру здравоохранения, аллергологам, иммунологам, инфекционистам, семейному врачу и реаниматологу. Одни говорили, что можно делать прививку, другие отговаривали от нее. Журналистка отказалась от предложения купить за 5 тыс. грн фальшивый сертификат о вакцинации.

Аллерголог Людмила Забродская посоветовала Радионовой сделать прививку в больнице, где есть реаниматологи. С собой она взяла результаты дорогостоящих анализов, которые, как подчеркнули в сюжете, оказались малополезными.

Инфекционист Алла Волоха отметила, что аллергическая реакция может повяиться на такие компоненты вакцины, как полителен, глюколь и полисорбат. Эти вещества есть в вакцинах Pfizer, AstraZeneca и Moderna, поэтому медики решили вакцинировать Радионову препаратом CoronaVac, он легче всего переносится организмом.

Перед введением вакцины журналистке ввели гормональный препарат в качестве превентивной защиты. У медиков также под рукой был адреналин – на случай, если организм даст сбой. Но вакцинация прошла без негативных последствий. Через две недели Радионова пойдет в ту же больницу за второй дозой.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала вакцинальной кампании одну дозу получили 11,4 млн человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) – 7,9 млн.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

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