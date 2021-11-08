Коста-Рика первой в мире обязала прививать детей от коронавируса

Национальная комиссия Коста-Рики по вакцинации и эпидемиологии постановила, что “вакцинация от коронавируса будет обязательной для всех несовершеннолетних”.

Минздрав страны отмечает, что по состоянию на 2 ноября 73% населения в возрасте от 12 до 19 лет уже имеют хотя бы одну дозу вакцины против COVID-19.

Власти Коста-Рики включили вакцинацию от COVID-19 в список обязательных для населения еще в марте. Однако до этого времени требование касалось взрослых и подростков от 12 лет.

Как пишет газета The Tico Times, вакцинация детей от пяти до 11 лет планово начнется в Коста-Рике в марте 2022 года. Для этого страна закупит 3,5 млн доз вакцины у американской компании Pfizer. Около 1,5 млн из них привьют детей, остальные дозы пойдут на третьи, бустерные прививки для взрослых.

Контекст:

Власти Коста-Рики приняли решение обобязательной вакцинации детей после того, как Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило применение вакцины производства Pfizer/BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. В ходе испытаний препарат показал эффективность 91% среди детей.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили случаев 249,9 млн COVID-19, 5 млн человек умерли. В Коста-Рике подтвердили 562 тыс. случаев болезни, умерли 7,1 тыс. человек.

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