В Харькове суд трижды за день отказал “Опоре” в пересчете голосов на выборах мэра

Представитель сети Николай Зинченко оспаривал подсчеты голосов в Холодногорском, Новобаварском и Основянском районах. На ряде участков сеть зафиксировала фальсификации в пользу кандидата Игоря Терехова, которого территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила мэром Харькова

Истец теперь должен заплатить 3 632 гривны судебного сбора, отметила судья.

На сайте “Опоры” отмечается, что суд отказал в удовлетворении исков к территориальным избирательным комиссиям, несмотря на то, что признал расхождение в протоколах. Основанием для отказа стало то, что Избирательный кодекс не позволяет составлять уточненные протоколы после объявления результатов выборов.

При рассмотрении иска по Новобаварскому району судья также отметил в решении, что “установление фактов фальсификаций не входит в компетенцию административного суда”.

В решении относительно Холодногорской ТИК указывается, что имеющиеся в материалах дела документы могут свидетельствовать о нарушении избирательного законодательства, что является основанием для направления этих материалов в полицию.

“Опора” планирует подать апелляции на решения суда.

Контекст:

31 октября в Харькове прошли внеочередные выборы мэра. Они были назначены в связи со смертью предыдущего главы города Геннадия Кернеса, который скончался из-за осложнений после COVID-19 в декабре 2020 года. На должность мэра Харькова претендовали 10 кандидатов.

Нацполиция Украины зарегистрировала более 100 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Гражданская сеть “Опора” заявляла, что выборы прошли с серьезными нарушениями законодательства.

Территориальная избирательная комиссия 1 ноября объявила результаты подсчетов, согласно которым и. о. мэра Игорь Терехов победил в первом туре, набрав 50,66% голосов.

“Опора”, а также занявший второе место кандидат Михаил Добкин решили обжаловать результаты выборов.

По информации Центральной избирательной комиссии на 5 ноября, в судах находится около 56 дел относительно результатов голосования на 131 избирательном участке.

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