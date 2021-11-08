 

“Не могли поставить капельницу пять раз”. Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации

08.11.2021, 10:02, Новости дня
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“Ребята! Я только приземлилась. Я дома. Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Спасибо, что переживали и поддерживали”, – написала она.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Также она показала фото руки с гематомой от капельницы.

“Вчера мне не могли поставить капельницу пять раз. Это при том, что я панически боюсь уколов”, – отметила она.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram

6 ноября певица отменила концерт в Египте по причине плохого самочувствия. Об этом сообщили в Stories Instagram.

“В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы Dorofeeva, концерт, запланированный на сегодня, 6 ноября 2021 года, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование”, – говорилось в сообщении.

Фото: nadyadorofeeva / Instagram
Контекст:

Надя Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

С 2015 года Дорофеева замужем за своим коллегой Dantes (Владимиром Гудковым).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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