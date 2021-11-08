 

Что стало с первой женой Плющенко, которую он бросил на девятом месяце беременности

08.11.2021, 9:52, Разное
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Сегодня известного фигуриста Евгения Плющенко сложно представить с кем-то другим, кроме его прославленной жены Яны Рудковской. Однако первой супругой звезды в 2005 году стала совсем другая женщина – дочь питерского бизнесмена Георгия Ермака Мария.

Существует две версии знакомства бывших супругов. Согласно первой, которую общественности поведали Евгений и Мария, будущие возлюбленные познакомились в пробке на петербургской дороге и мгновенно влюбились. Однако, по слухам, Плющенко и Ермак знали друг друга задолго до свадьбы: Мария была подругой возлюбленной фигуриста.

Свадьба, которую возлюбленные сыграли уже через несколько месяцев, стала ярким светским событием – на тот момент 23-летний Евгений уже был звездой и имел большое количество спортивных достижений. Однако ни роскошный праздник, который организовали обеспеченные родственники невесты, ни планы о совместном бизнесе Плющенко с тестем не помогли сохранить брак.

Несмотря на то, что общественность считала союз фигуриста с Ермак удачным, примерно через год после свадьбы Евгений оставил свою жену на девятом месяце беременности. Как отмечал спортсмен, на тот момент от его любви к жене уже ничего не осталось – она разрушила их отношения скандалами. А по словам матери звезды Татьяны Плющенко, семья Ермак так хотела сделать из зятя бизнесмена, что в какой-то момент Мария попыталась запретить ему выходить на лед.

Официально супруги оформили развод спустя два года после расставания. Только тогда фигурист получил возможность видеться с сыном Егором, которому досталась фамилия матери. Пока спортсмен строил отношения с яркой и не менее знаменитой Яной Рудковской, его бывшая жена тоже пыталась наладить свою личную жизнь.

Вскоре после развода с Плющенко Ермак вышла замуж во второй раз – ее избранником стал приближенный к ее отцу бизнесмен. Этот брак Марии закончился так же быстро, как и прошлый. Однако именно разрыв со вторым мужем стал одной из причин оттепели в ее отношениях с Евгением. В 2010 году бывшие супруги окончательно перестали конфликтовать.

Сегодня Ермак предпочитает тихий и непубличный образ жизни. А фигуристу удалось не только построить теплые взаимоотношения с первым наследником, но и наладить общение Егора с младшим сыном от Рудковской. По словам Евгения, его старший наследник занимается сразу несколькими видами спорта, и увлекается ездой на
квадроциклах и мотоциклах.



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