 

Подпольную фабрику по производству сигарет нашли под Ярославлем

08.11.2021, 9:40, Новости дня
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В Ярославской области обнаружено нелегальное производство табачной продукции с оборотом более 100 млн рублей, заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ совместно со Следственным комитетом РФ при поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном производстве и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Там пояснили, что две линии по производству нашли в Переславском районе, там же нашли два крупных склада.

«Изъято более 133 тыс. пачек сигарет, табак массой свыше 14 тонн, а также финансовая документация, подтверждающая теневую экономическую деятельность. Установлены факты реализации немаркированной табачной продукции с мая 2020 года по июль 2021 года на сумму свыше 100 млн рублей», – добавили в спецслужбе.

Деятельность вела этническая ОПГ, в ней участвовали в том числе мигранты из стран Средней Азии. Поддельные сигареты продавали в Подмосковье, указали в СК.

В Следственном комитете добавили, что всего задержали шестерых подозреваемых, против них возбудили уголовное дело по статьям «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт продукции без маркировки») и «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Всем подозреваемым предъявили обвинение, их посадили под домашний арест.

«В ходе предварительного следствия допрошены более 50 человек, назначены судебные экспертизы», – заключили в СК.



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