Умер экс-глава Минэнерго Шматко

Бывший министр энергетики Сергей Шматко скончался на 56-м году жизни, сообщил действующий глава ведомства Николай Шульгинов.

«От имени министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена Общественного совета Минэнерго РФ Шматко», – цитирует Шульгинова сайт ведомства.

В августе Шматко наградил президент Владимир Путин орденом «За заслуги перед отечеством» III степени за вклад в развитие топливо-энергетического комплекса и многолетнюю работу.