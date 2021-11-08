Минздрав Хабаровского края обратился в «Госуслуги» за разъяснениями по срокам QR-кодов

Руководство хабаровского минздрава обратилось в сервис «Госуслуги» за объяснением ситуации с изменением сроков действия QR-кодов о вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Медицинский информационно-аналитический центр (МИАЦ министерства здравоохранения Хабаровского края) написал официальный запрос в сервис Госуслуг по поводу обнуления QR-кода вакцинированных. Мы ждем официального ответа», – цитирует сообщение хабаровского ведомства РИА «Новости».

Напомним, в понедельник россияне стали сообщать, что на портале «Госуслуги» после введения новой формы прививочного сертификата вдвое уменьшился срок действия QR-кодов о вакцинации.

В понедельник вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе.