 

Об этой девушке, снявшейся в комедии «Американский пирог» когда-то мечтали многие мужчины, но со временем все изменилось

08.11.2021, 9:28, Разное
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Тара Рид стала известной благодаря своему таланту – она комедийная актриса, которая в девяностых снялась в фильме «Американский пирог». На тот момент блондинка имела прекрасное милой личику, стройную фигуру.

Но, к сожалению, время не стоит на месте. Не так давно актрисе исполнилось 45 лет и она поделилась своими фотографиями в открытом купальнике. Поклонники были шокированы увиденным.

На фото Тара продемонстрировала тело с выпирающими ребрами. Кажется, что блондинка избавилась от всего жира. Кроме этого, на ее голове красовались обезвоженные растрепанные волосы, а на лице была видна усталость. Фото, отснятые в черно-белом формате усилили ощущение того, что с актрисой что-то не так.

Подписчики не на шутку забеспокоились о здоровье актрисы. Многие начали подозревать анорексию, другие же сделали выводы, что девушка употребляет наркотические вещества.



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