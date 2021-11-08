Потливость может являться симптомом рака поджелудочной железы

Медики назвали один из характерных симптомов рака поджелудочной железы. По их словам, стоит обратить внимание на чрезмерную потливость.

Рак обычно дает о себе знать только после того, как новообразование разрослось. Опухоли, формируемые из клеток поджелудочной железы, называются инсулиномы. Они оказывают непосредственное влияние на уровень выработки инсулина. На фоне этого может происходить чрезмерное выделение пота, наблюдаться недомогание и головокружение, появляться чувство беспокойности. В ряде случаев пациент и вовсе теряет сознание.

Онкология влияет и на общее состояние организма. Человек может начать резко терять вес, у него пропадает желание есть, пишет портал Nation News.