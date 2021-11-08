 

Врач Пшеничная: Симптомы COVID-19 все больше напоминают грипп и ОРВИ

08.11.2021, 9:16, Разное
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Врач-эпидемиолог Наталья Пшеничная пояснила о самых распространенных симптомах COVID-19. В последнее время они напоминают грипп или же ОРВИ.
У большинства пациентов фиксируются боль в горле, насморк. Если говорить о потере вкуса и запаха, то этот симптом отошел на второй план. В 30-50% случаев, когда человек заболевает первый раз, наблюдается диарея, а также другие проблемы с ЖКТ.

Отмечается, что частицы вируса могут распространяться в кишечнике даже после того, как человек полностью поправится. Даже спустя несколько месяцев после болезнь у них можно обнаружить признаки патологии.

Медики напомнили, что единственным способом обеспечения профилактики является вакцинация. Прививка защищает от инфицирования, а если оно произошло, защищает от тяжелых последствий COVID-19, пишет портал iReactor. Россияне могут привиться абсолютно бесплатно в пунктах вакцинации, они организованы по всей стране.



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