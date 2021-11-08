 

Наташа Королева показала архивное фото после переезда в Москву

08.11.2021, 9:16, Разное
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Известная певица Наташа Королева решила поделиться с подписчиками архивным фото. Оно было сделано после переезда в Москву из Киева.
Наташа Королева приехала покорять Москву 32 года назад. Она удивлена тому, как быстро прошло время. 7 ноября 1989 года стало знаковой датой для начинающей певицы. Тогда 16-летняя Королева приехала на поезде в Москву. Она очень хорошо запомнила этот момент. Глаза артистки горели, а ноябрьская Москва буквально вскружила ей голову.

На архивной фотографии очень легко узнать Наташу Королеву. Многие отметили, что за 32 года знаменитость практически не изменилась. Кадр оценила и певица Валерия. По ее словам, коллега по цеху осталась такой же молодой и красивой.

Напомним, что Наташа Королева проходила прослушивание у Игоря Николаева. Именно он написал для нее хит «Желтые тюльпаны», который принес ей популярность, пишет портал «Слово и дело».



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