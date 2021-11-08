Из школьных учебников уберут Кавказ

Министерство просвещения обновило установленные ранее требования для новых школьных учебников. Начиная со следующего учебного года, в них будет сделан акцент на толерантном отношении ко всем народам России. Для реализации инициативы из всех пособий уберут упоминания о Кавказе.

«Сегодня очень важно убрать различные трактования, которые могут возникать при упоминании коренных народов России. Нам уже известно о готовящейся реформе в области свободы слова, которая затронет крупнейшие СМИ страны, но воспитание юных россиян начинается ещё со школьной скамьи. Именно в школе закладываются моральные принципы, которые человек пронесёт сквозь всю свою жизнь. Поскольку наибольшую полемику сегодня вызывает корректное употребление слова «Кавказ» и его производных, его в учебниках по всем дисциплинам заменят синонимами либо удалят из программы потенциально провокационные темы», – пояснила замминистра просвещения Алла Рахимгалиева.

Наиболее значительной редактуре подвергнутся учебники по географии. «Кавказские народы» в них будут заменены «народами южных регионов России», а «Кавказские горы» переименованы в «Южнороссийский горный массив». Чтобы не обижать другие народы соседних государств будут ликвидированы термин «Закавказье» и «закавказские республики». Каким топонимом заменить в пособиях столицу Северной Осетии – Владикавказ, на специальной сессии обсудят эксперты Русского географического общества.

Правки внесут и в учебники по русской литературе. Стихотворение Александра Пушкина «Кавказ» заменят ранее не известным «Ты жива ещё, моя Америка?», стихотворение «Кавказ» Михаила Лермонтова – статьёй президента РФ Владимира Путина «О историческом единстве русских и народов юга России».

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