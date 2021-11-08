 

В Украине за сутки подтвердили 13 тыс. случаев COVID-19

08.11.2021, 9:08, Новости дня
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Среди заболевших – 790 детей и 145 медиков.

Умерло за сутки 473 человека, выздоровело 8200 пациентов, госпитализировано 3532 заболевших.

Как сообщила пресс-служба Минздрава, за сутки в Украине провели 63,9 тыс. тестов на коронавирус, из которых 29,5 тыс. – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 3 088 501 случай COVID-19, умерло 72 557 человек, выздоровело 2 520 956 заболевших.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1991448937684868

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан не были привиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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