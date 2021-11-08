В Японии впервые более чем за год не зарегистрировали смертей от COVID-19

В этот день в стране выявили 162 новых случаях заражения коронавирусом, общее число граждан, у которых заболевание протекает в тяжелой форме – 100.

Власти Токио сообщили о 21 новом заражении коронавирусом в воскресенье. Среднее значение новых случаев за неделю в столице Японии составило 20,1 по сравнению с 24,6 неделей ранее.

В префектуре Осака, одном из наиболее пострадавших от коронавируса районов, зарегистрировано 39 новых случаев заражения вирусом, отметили журналисты.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Японии за время пандемии выявили 1,7 млн случаев COVID-19, в стране умерло 18,3 тыс. человек.

Вакцинация от коронавируса в стране началась в феврале 2021 года. В стране применяют вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

По данным агентства Bloomberg, в Японии 73,3% населения получили две дозы вакцин от коронавируса, в стране введен 191 млн доз вакцин. В Японии проживает более 125 млн человек.

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