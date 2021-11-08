 

В Японии впервые более чем за год не зарегистрировали смертей от COVID-19

08.11.2021, 9:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этот день в стране выявили 162 новых случаях заражения коронавирусом, общее число граждан, у которых заболевание протекает в тяжелой форме – 100.

Власти Токио сообщили о 21 новом заражении коронавирусом в воскресенье. Среднее значение новых случаев за неделю в столице Японии составило 20,1 по сравнению с 24,6 неделей ранее.

В префектуре Осака, одном из наиболее пострадавших от коронавируса районов, зарегистрировано 39 новых случаев заражения вирусом, отметили журналисты.

 

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, в Японии за время пандемии выявили 1,7 млн случаев COVID-19, в стране умерло 18,3 тыс. человек.

Вакцинация от коронавируса в стране началась в феврале 2021 года. В стране применяют вакцины от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

По данным агентства Bloomberg, в Японии 73,3% населения получили две дозы вакцин от коронавируса, в стране введен 191 млн доз вакцин. В Японии проживает более 125 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.07 / В Кремле высказались об «отмене» дня тишины перед единым днем голосования

14.06 / Путин опроверг обвинение о покушении на Навального: У нас нет такой привычки убивать кого-либо

27.07 / Дегтярев напомнил чиновникам об ответственности за расходование федеральных средств

09.08 / Свитолина вернулась на пятое место в рейтинге WTA

05.04 / Дебютировал новый суперкар Frangivento Sorpasso

01.08 / Россия пытается развязать в Украине войну всех против всех, чтобы сменить руководство государства

21.12 / Жизнь на Земле продержится еще 3 миллиарда лет

30.08 / ФАС выдала Apple предупреждение из-за злоупотребления положением на рынке

12.08 / В РФ отреагировали на планы Киева создать «комиссию правды» для Крыма

06.01 / Le Figaro – 2021 год станет для Германии концом эпохи Меркель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика