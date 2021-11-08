 

“Спонсора завлекает”. 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье

08.11.2021, 9:08, Новости дня
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“Радости вам! Собираюсь на ужин. У меня длинные ножки?” – поинтересовалась у подписчиков 45-летняя балерина.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Суммарно оба поста Волочковой набрали больше 13 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев.

“Мозги бы еще к этим ногам”, – прокомментировал firashaigu.

“Прикрыться для ужина бы чуток”, – посоветовал pravilomoe.

“Вульгарная. На солидное мероприятие в таком виде?” – спросила elenaanele69, на что пользователь с ником orlov9999999 ей ответил: “Спонсора завлекает”.

“Мать честная… Платье прямо для бизнес- мероприятия. Труселя в стразиках”, – удивилась iuliiamarchenko380.

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A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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