“Спонсора завлекает”. 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
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“Радости вам! Собираюсь на ужин. У меня длинные ножки?” – поинтересовалась у подписчиков 45-летняя балерина.
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Суммарно оба поста Волочковой набрали больше 13 тыс. лайков и свыше тысячи комментариев.
“Мозги бы еще к этим ногам”, – прокомментировал firashaigu.
“Прикрыться для ужина бы чуток”, – посоветовал pravilomoe.
“Вульгарная. На солидное мероприятие в таком виде?” – спросила elenaanele69, на что пользователь с ником orlov9999999 ей ответил: “Спонсора завлекает”.
“Мать честная… Платье прямо для бизнес- мероприятия. Труселя в стразиках”, – удивилась iuliiamarchenko380.
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Контекст:
Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.
После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причинами увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.
Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).
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