Предупреждение Путина спасло телеоператора от падения

Первое лицо страны весомую часть рабочего времени находится в объективе телекамер. Мало кто задумывается о том, какое количество персонала задействовано в процессе передачи информации от главнокомандующего до граждан государства.

Президент России Владимир Путин нередко оказывается в ситуациях, когда нужно принимать решение максимально оперативно. При этом политика в те моменты снимали телекамеры.

Подобная история имела место перед совещанием по развитию оборонно-промышленного комплекса в Сочи, передает “Общественная служба новостей”. Владимир Владимирович предупредил телеоператора, который в момент съемки президента пятился с камерой назад, о том, что тот может упасть. Этот момент попал на видео.

Внимание главнокомандующего к такой детали позволило оператору сохранить равновесие и устоять на ногах. Данный случай теперь активно обсуждает российская пресса.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин на следующей неделе примет участие в ряде мероприятий. В их число входит саммит АТЭС, конференция Сбера и открытие в российской столице памятника Достоевскому.