В РФ задумались над беспошлинным импортом говядины и свинины
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Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают возможность введения беспошлинного импорта свинины и говядины в Россию, пишут СМИ.
Источник в финансово-экономическом блоке правительства заявил, что речь идет об освобождении от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. тонн в 2022 году, а также не более 100 тыс. тонн замороженной свинины с января по 31 июня следующего года, передает газета «Ведомости».
Авторы инициативы предполагают, что импортерам предстоит выполнить условие в виде целевого ввоза, поскольку мясо должно быть переработано на территории России.
«Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты», – отметил источник.
В Минэкономразвития уточнили, что любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.
Между тем мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года.
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