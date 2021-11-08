 

В РФ задумались над беспошлинным импортом говядины и свинины

08.11.2021, 8:46, Новости дня
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Минэкономразвития и Минсельхоз обсуждают возможность введения беспошлинного импорта свинины и говядины в Россию, пишут СМИ.

Источник в финансово-экономическом блоке правительства заявил, что речь идет об освобождении от уплаты пошлины импортной замороженной говядины в объеме не более 200 тыс. тонн в 2022 году, а также не более 100 тыс. тонн замороженной свинины с января по 31 июня следующего года, передает газета «Ведомости».

Авторы инициативы предполагают, что импортерам предстоит выполнить условие в виде целевого ввоза, поскольку мясо должно быть переработано на территории России.

«Эта мера станет частью комплексных решений по стабилизации внутренних цен на социально значимые продукты», – отметил источник.

В Минэкономразвития уточнили, что любые меры будут приниматься с учетом ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.

Между тем мировые цены на продовольствие обновили рекорд 2011 года.



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