Путин уберег оператора от падения

Президент Владимир Путин перед совещанием по развитию ОПК в Сочи предостерег снимавшего его оператора от падения, момент показали по телеканалу «Россия 1».

Ведущий передачи «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин рассказал, что оператору пришлось идти задом наперед, чтобы успеть снять президента, проходящего по коридору, передает РИА «Новости».

«Не упади. Не свались там», – предупредил Путин оператора.

В итоге оператор смог устоять на ногах и не упасть.