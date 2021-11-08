 

“Моя любовь со мной!” Осадчая и Горбунов провели вечер на одной съемочной площадке

08.11.2021, 8:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Сегодня на “Танцах со звездами” семейный вечер! Моя любовь со мной! Все работают! Воскресенье”, – подписал снимок 51-летний Горбунов.

Его пост набрал больше 7,5 тыс. лайков.

“Идеальная пара и прекрасная семья”, – прокомментировала derlemenkosvetlana.

“Любуюсь вами…”, – призналась barahtyanskaya.

“Вы чудесные!” – считает __olya.aa__.

View this post on Instagram

A post shared by Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

Контекст:

Горбунов и Осадчая поженились в 2017-м. В том же году у них родился сын Иван. 19 августа 2021 года супруги во второй раз стали родителями, мальчика назвали Даниилом.

Для Осадчей новорожденный стал третьим ребенком – в отношениях с бизнесменом Олегом Полищуком ведущая в 2002 году родила первенца Илью. В этом году он окончил школу и поступил в Мэрилендский университет в США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.10 / Пентагон заверил, что РФ и Китай не получат оставленные США в Афганистане вооружения

29.04 / Вице-премьер-министр Федоров: Благодаря Минцифры несколько десятков миллиардов гривен в 2020 году попали в бюджет

09.08 / Путин призвал объединить силы государств в борьбе с морской преступностью

07.01 / “Британский“ штамм коронавируса может стать основным в мире – ВОЗ

18.12 / Возможность вакцинации от COVID появилась у 1 млн москвичей

05.12 / Трамп велел вывести почти все войска США из Сомали

20.08 / США допустили возможность провала переговоров с Ираном по атому

13.07 / Украинский журналист Гордон пригрозил Соловьеву «небольшим сюрпризом»

23.10 / Протоиерея Смирнова похоронили у Благовещенского храма в Москве

23.09 / “Динамо” выиграло в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика