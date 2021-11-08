Изменения в форме сертификата о вакцинации против COVID вступили в силу

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08.11.2021, 7:52, Новости дня
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В РФ вступили в силу изменения в форме сертификата о вакцинации против вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19) и о перенесенном коронавирусе, приказ Минздрава опубликован на портале правовой информации.

«Утвердить: форму медицинской документации «Сертификат о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинских противопоказаниях к вакцинации и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией», – приводит текст документа РИА «Новости».

Как уточняется в приказе, сертификаты, сформированные до изменений, автоматически переоформятся на портале госуслуг до 1 марта.

Документ будет содержать основные данные о его обладателе, а также сведения о вакцинации. Также в него попадет информация о ревакцинации, наличии медицинских противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19 для переболевших.

Помимо этого, в сертификате предусматривается место для QR-кода.

Свидетельство формируется в электронном виде на русском и английском языках не позднее чем через три календарных дня после завершения вакцинации. Уточняется, что россияне смогут получить документ и в бумажном виде.

В прошлую пятницу правительство РФ продлило срок проведения розыгрыша по 100 тыс. рублей среди вакцинированных от коронавируса до 31 декабря.



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