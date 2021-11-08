 

Брата красноярского экс-министра минлесхоза осудили по делу о взятке

08.11.2021, 7:52, Новости дня
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Брат занимавшего пост министра лесного хозяйства Красноярского края Дмитрия Маслодудова, который помог изобличить родственника во взяточничестве, осужден на условный срок, сообщили в региональной прокуратуре.

«Советский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении брата бывшего министра лесного хозяйства Красноярского края. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки … С учетом позиции государственного обвинителя мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года со штрафом в размере двухкратной суммы взятки», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там уточнили, что подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог изобличить бывшего министра. Приговор пока не вступил в законную силу. Дело против самого Маслодудова находится на стадии предварительного расследования.

Напомним, Маслодудова арестовали в сентябре 2020 года по подозрению в получении многомиллионных взяток. Дело также было возбуждено в отношении его брата Юрия по статье «Посредничество в получении взятки».



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