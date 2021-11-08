Мнение: Проблема с равенством перед законом

Относительно драки в Ватутинках.

1. История прямо скажем совсем не нова. Такие истории были, есть и будут. Не новы и реакции на эту историю, которые в текущем виде были, есть и будут. Это так сказать "бесплатное приложение" к вопросам реализации национальной политики на территории РФ. Поэтому, мы раз за разом видим одну и ту же картину, когда в обществе возникает резонный вопрос – почему в условиях формально обязательного для всех закона, происходят эпизоды, когда одним дозволено больше чем другим или же возникают подозрения, что одних возможно отмажут, тогда как других посадят, что и артикулируется в СМИ.

2. Но равенство перед законом существует в идеальном мире розовых пони. Так как существует определенное неравенство перед законом, так как у одних больше финансовых возможностей или связей чем у других, а за одних впрягается этническая или социальная группа, а за других нет, возникает проблема отсутствия равенства перед законом. Каждый такой эпизод снова и снова актуализирует вопрос о справедливости и равенстве.

3. Обычный гражданин применительно к таким историям ждет прежде всего равенства всех перед законом, когда наличие связей с органах, больших денег или заступничества диаспоры не дает возможность нарушителям уйти от наказания, которое одинаково для представителей любой национальности, религии и социальной группы.

Хороший пример – посадка Ефремова, когда заступничество социальной группы" творческая интеллигенция" не смогло прогнуть закон под себя и Ефремов получил то, что заслужил. Обратные примеры, когда представитель нацменьшинств получает за разнузданное применение своих культурных обычаев в присутственном месте несоразмерное наказание или отмазывается или же когда убивший на дороге человек представитель "элитки", получает минимальные сроки или отмазываются. Первые примеры повышают доверие к системе буржуазного правосудия и подкрепляют тезис "перед законом все равны". Вторые примеры подрывают доверие к системе и демонстрируют торжество принципа "все животные равны, но некоторые животные равнее других". При этом тут работает накопительный принцип – чем больше вторых примеров и чем меньше первых (хотя бы в медийно знаковых делах), тем меньше доверия к системе в целом. И наоборот.

4. Сама по себе это проблема не решится и без усилий государства в этом направлении, все это будет повторяться из раза в раз, а общественные истерики по этому поводу будут и далее вызывать острое ощущение дежавю от одного эпизода к другому, так как как правило они если и приводят к чему-то, то к борьбе с симптомами. Как во времена какой-нибудь Кондопоги или Манежки, так и сейчас, с блогерами-таджиками или беспредельщиками в метро. Меняются населенные пункты и ситуации, но вопросы их порождающие остаются.

5. Относительно вопроса ответственности, то помимо установления принципа равной ответственности перед законом, необходимо жестко пресекать попытки отдельных групп граждан требовать себе привилегий на основе этнической, религиозной или иной отличительной черты, что порой подрывает принцип равенства перед законом даже сильнее, чем само преступление. Но, как представляется, в силу инерции государственной машины, которая лишний раз боится тронуть национальный вопрос и предпочитает дуть на воду "как бы чего не вышло", есть мнение, что через некоторое время и эта тема растворится в информационном потоке без каких-то глобальных последствий выходящих за пределы реактивного ответа в данный конкретный момент по конкретному поводу. До следующего раза.

PS. Касательно самой драки.

Следствие должны установить зачинщиков и причастных.

Виновные должны понести наказание в соответствии с действующим законодательством безотносительно их национальности, религиозных верований, социального статуса и т.п.

Государство должно обеспечить, чтобы на следствие не оказывалось давление по тем или иным направлениям, без всех этих "лучшие люди страны готовы поручиться", "диаспора возьмет на поруки" и т.п.

Такие вот хотелки.

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