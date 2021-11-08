Генсек ООН призвал не допустить дестабилизации Ирака

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал привлечь к ответственности организаторов покушения на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казыми и противостоять любым попыткам по дестабилизации ситуации в республике, говорится в заявлении официального представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь решительно осуждает покушение на премьер-министра Ирака и призывает привлечь к ответственности виновных. Генеральный секретарь призывает все иракские стороны проявлять максимальную сдержанность, отвергнуть любое насилие и попытки дестабилизации Ирака», – приводит текст заявления ТАСС.

Гутерриш подчеркнул важность поддержания всеми политическими игроками конституционного порядка, решения разногласий путем мирного и инклюзивного диалога.

Напомним, в воскресенье резиденция премьера Ирака, расположенная в хорошо укрепленной «зеленой зоне» Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, подверглась атаке заминированного беспилотника. Политик заявил, что не пострадал.

МВД Ирака назвало попытку покушения на премьер-министра республики Мустафу аль-Каземи терактом. Соединенные Штаты осудили атаку на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми и предложили помощь в расследовании покушения на политика.