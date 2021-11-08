 

Рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро

08.11.2021, 6:58, Новости дня
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро также остался прежним.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 71,26 рубля. Курс евро также остался прежним: 82,5 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу рубль подешевел к доллару и укрепился к евро.



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