Рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро
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Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро также остался прежним.
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 71,26 рубля. Курс евро также остался прежним: 82,5 рубля, передает ТАСС.
В минувшую пятницу рубль подешевел к доллару и укрепился к евро.
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