Рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, курс евро также остался прежним.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи не изменился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 71,26 рубля. Курс евро также остался прежним: 82,5 рубля, передает ТАСС.

В минувшую пятницу рубль подешевел к доллару и укрепился к евро.