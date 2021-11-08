Придет к власти по украинскому сценарию: арест Саакашвили назвали сакральной жертвой

Политолог Дмитрий Солонников уверен, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили принес некую сакральную жертву, временно сев за решетку. Таким образом он хочет прийти к власти так же, как уже делал однажды. В службе госбезопасности страны уверены, что политик намерен совершить переворот.

По словам эксперта, самому Саакашвили не надо и пальцем будет шевелить, чтобы устроить революцию. Люди сделают все сами, за него, по украинскому сценарию.

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году и уехал на Украину. В Грузии же против политика возбудили сразу четыре уголовных делопроизводства, одно из которых об убийстве. Его приговорили к девяти годам тюрьмы. Месяц назад Саакашвили вернулся в Грузию накануне местных выборов и почти сразу был задержан.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что Михаилу Саакашвили в тюрьме стало хуже. У него появились проблемы со слухом и зрением.