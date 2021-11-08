Мнение: “Дюна”. Детальный разбор

Отличный разбор недавней "Дюны" через призму сходств и отличий экранизации от текста оригинального романа и предшествующих экранизаций. Автор очень дотошно подошел к вопросу.

В целом, практически как полноценный документальный фильм о книге и фильме, что в случае с научной фантастикой ныне явление нечастое. Автор канала продолжает радовать качественным контентом о книжной и кинофантастике.

PS. Съемки 2-й части "Дюны" начнутся летом 2022-го года. Премьера в 2023-м.

Если она будет удачной, то возожно будет экранизирован и роман "Мессия Дюны", о чем ранее уже заявлял Вильнев.

Тут все как обычно зависит от отзывов зрителей и собранной кассы.

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