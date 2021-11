Опубликовано фото кораблей ВМС США в Черном море

Шестой флот Военно-морских сил США обнародовал фотографии своих кораблей в Черном море.

Материалы опубликованы в Twitter подразделения. На кадрах изображены флагман Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат TCG Yavuz (F 240).

«Союзники для обеспечения безопасности и стабильности в Черном море. Отличный способ провести субботу! Было приятно плыть с тобой под парусом (с Турцией)», – говорится в публикации.

Sailing alongside @NATO allies to ensure security and stability in the #BlackSea is a great way to spend a Saturday! It's been a pleasure sailing with you, !#USSMountWhitney and #USSPorter sail in formation with Turkish Frigate TCG Yavuz (F 240). pic.twitter.com/ExQshykQSx

— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. Sixth Fleet (@USNavyEurope) November 6, 2021

Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.