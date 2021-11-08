Шойгу рассказал о наблюдении за кораблями США в Черном море

Российские военные следят за военными кораблями США в Черном море и не должны допускать провокаций с их стороны, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Ну, вы знаете, конечно, мы понимаем: когда в Черное море заходит корабль нерегиональной державы, когда мы понимаем, что на его борту оружие высокоточное большой дальности, когда мы понимаем, что это оружие на нем, то есть он идет не в туристическую прогулку, естественно, мы наблюдаем за ним, мы сопровождаем его и понимаем, что в любое время, в любой момент возможны любые провокации, как это было не так давно с британским судном, и, конечно, мы не должны допускать таких вещей», – прокомментировал он присутствие кораблей США в акватории моря, приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, «это такая, знаете, почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас выстроена вся система по Черноморскому побережью, вообще по югу нашей страны».

«Дальше у них, я так понимаю, предстоят учения, учения с нашими соседями, учения с грузинским флотом и учения с украинским флотом. Ну, мы тоже проводим учения и будем проводить», – добавил министр.

Ранее силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями штабного корабля Mount Whitney («Маунт Уитни») ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.