 

Кита длиной 19 метров выбросило на берег во Франции

08.11.2021, 5:10, Новости дня
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Погибшего кита длинной 19 метров и весом почти 15 тонн обнаружили на берегу в порту французского города Кале, сообщила радиостанция France Bleu.

Инцидент произошел в субботу. Выехавшие на место происшествия представители Лиги защиты животных констатировали смерть финвала.

«Вероятно, она (самка) искала место, где можно выброситься на берег, но была ранена на каменной наброске порта. Сначала мы думали, что сможем ее вылечить, но через час она умерла», – сообщил представитель лиги Мишель Шарпантье.

Ранее мертвого кита-финвала, который считается вторым по величине животным на планете, нашли на побережье Средиземного моря на севере Египта в районе рыбных ферм Биркат-Гальюн.



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