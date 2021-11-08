Россия решила направить в Афганистан партию гуманитарной помощи

Россия планирует в ноябре организовать специальные рейсы для доставки в Афганистан крупной партии гуманитарного груза и для вывоза обратными рейсами граждан России, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Сейчас мы готовим организацию сюда [в Афганистан] спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Ранее сообщалось, что фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан» (организация, запрещенная ООН), надеется на поддержку со стороны России.