 

Россия решила направить в Афганистан партию гуманитарной помощи

08.11.2021, 5:10, Новости дня
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Россия планирует в ноябре организовать специальные рейсы для доставки в Афганистан крупной партии гуманитарного груза и для вывоза обратными рейсами граждан России, сообщил посол РФ в Афганистане Дмитрий Жирнов.

«Сейчас мы готовим организацию сюда [в Афганистан] спецрейсов, на которых будет доставлена крупная партия гуманитарной помощи, продукты. И этими же спецрейсами в ноябре мы вывезем афганских граждан, у которых есть российское гражданство», – отметил он, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-1».

Ранее сообщалось, что фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан» (организация, запрещенная ООН), надеется на поддержку со стороны России.



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