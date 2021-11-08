 

Рейтинг Байдена упал до рекордно низкой отметки

08.11.2021, 5:10, Новости дня
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Рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Джо Байдена опустился до рекордно низкой отметки – 37,8%, сообщило американское издание «USA Today» со ссылкой на результаты опроса, проведенного совместно с Саффолкским университетом.

Исследование показало, что отрицательно действия Байдена на посту президента Соединенных Штатов оценивают 59% опрошенных американцев, еще 3,2% респондентов воздержались от ответа на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

46% участников исследования считают, что Байден справляется со своими обязанностями хуже, чем они ожидали. При этом почти 64% респондентов, в числе которых 28% сторонников Демократической партии, выступили против того, чтобы демократ Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

При этом против участия в следующих выборах 45-го президента США республиканца Дональда Трампа высказались 58,4% опрошенных. О своей готовности проголосовать за Байдена, если бы президентские выборы проводились сейчас, заявили 40% респондентов, за Трампа – 44%, еще 11% предпочли бы отдать голос за другого кандидата.

Деятельность вице-президента США Камалы Харрис одобряют 27,8% участников исследования. Положительно о работе Конгресса высказались только 12% респондентов. При этом рейтинг одобрения деятельности законодателей-республиканцев оказался выше рейтинга их коллег-демократов. 66% опрошенных полагают, что ситуация в Соединенных Штатах развивается в неверном направлении, противоположной точки зрения придерживаются 20% респондентов.

Опрос проводился с 3 по 5 ноября среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность составляет примерно 3,1 процентного пункта.

Напомним, 24 октября рейтинг поддержки Байдена продемонстрировал рекордное падение, снизившись на 11,3 процентных пункта – с 56% до 44,7%. К 1 октября рейтинг одобрения Байдена среди американцев снизился до 50%. В начале сентября 45-й президент США Дональд Трамп обошел Байдена по популярности среди американских избирателей. В августе рейтинг Байдена обвалился после захвата Афганистана движением «Талибан» (запрещенная ООН организация). Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Байден идет ко дну.



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