Das Erste – гражданин Сирии ранил ножом троих пассажиров в немецком поезде

27-летний сириец напал с ножом на пассажиров немецкого поезда ICE, следовавшего в Нюрнберг, пишет Das Erste. В результате три человека получили ранения, а поезду пришлось сделать вынужденную остановку. На данный момент предполагаемый преступник задержан и ведётся расследование: мотивы преступления пока не выяснены.

Сегодня утром в Баварии вооружённый ножом мужчина атаковал пассажиров в поезде ICE, ранив трёх человек. Поезд находился в пути между городами Регенсбург и Нюрнберг: ему пришлось остановиться на остановке «Зойберсдорф». Полиция задержала предполагаемого преступника: 27-летнего гражданина Сирии. Следствие исходит из того, что он действовал в одиночку.

Остановка «Зойберсдорф»: поезд ICE по-прежнему находится здесь, несмотря на то что с момента нападения прошло уже несколько часов. Утром 27-летний мужчина внезапно атаковал пассажиров, используя нож. В результате три человека ранены, двое из них — тяжело. Предполагаемого преступника удалось задержать: в его отношении заведено дело о попытке убийства. Мотив и предпосылки преступления пока не известны.

ЙОАХИМ ХЕРМАНН, министр внутренних дел Баварии: На данный момент нет никаких высказываний или же признаков, указывающих на террористический подтекст. Однако расследование сейчас идёт — и пока нельзя что-либо утверждать с полным основанием.

Полиция, пожарные и службы спасения позаботились о пассажирах. С ними работали психологи: кроме того, пассажирам задавали вопросы.

ФЛОРИАН БЕК, полицейский: Мы должны проводить скрупулёзное расследование, поэтому многие пассажиры для нас являются важными свидетелями. Поэтому проведение опросов является важным и обязательным.

По причине расследования участок железной дороги между Регенсбургом и Нюрнбергом был перекрыт на целый день. Поезда временно отправлялись в объезд через Ингольштадт. Сообщается, что пути освободят сегодня вечером.

Дата выхода в эфир 06 ноября 2021 года.