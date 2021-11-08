Мнение: Учебный полигон для отработки ударов по американской АУГ

И еще в дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7199224.html

Китайцы в Синьцзяне построили в пустыне большие макеты американского авианосца и эсминцев "Арли Берк" для отработки вопросв удара по американской АУГ противокорабельными ракетами.

Соответствующие макеты изображены на опубликованных Maxar спутниковых фотографиях полигона.

Тяжело в учении – легко в бою.

Стало известно, что в районе ракетного полигона Чарклык/Жоцян (пустыня Такла-Макан, Синьцзян-Уйгурский автономный район) Китай построил мишени для поражения – американский авианосец и два эскадренных миноносца типа "Арли Берк". Стройка велась с 2019 года. До полигона проложена разветвленная железная дорога, по которой цели могут передвигаться. На фото 3 – мишень на железнодорожной платформе (размеры: длина – 75 м, ширина – 6 м).

Таким образом, с уверенностью 99% Китай целенаправленно готовится уничтожать подвижные морские цели. Для этой роли как раз подходят имеющиеся в его арсенале противокорабельные баллистические ракеты "Дунфэн-21D" (DF-21D) с дальностью стрельбы до 1550 км и "Дунфэн-26B" с дальностью стрельбы до 4000 км.

Наиболее подходящими для пуска ракет данного типа подойдут ракетные полигоны Китая: Шуанчэнцзы (провинция Ганьсу) и Цзиланьтай (Автономный район Внутренняя Монголия).

https://t.me/china3army/4917



Одна из целей имитирующая американский эсминец типа "Арли Берк"



Общий вид на полигон. Подсвечено 4 цели – авианосец, 2 эсминца "Арли Берк" и подвижная железнодорожная мишень. Красным показана железная дорога.



Подвижная мишень.



Макет американского авианосца.



Радиус поражения китайских ракет основных типов. Не считая МБР.

Фотографии вот отсюда https://news.usni.org/2021/11/07/china-builds-missile-targets-shaped-like-u-s-aircraft-carrier-destroyers-in-remote-desert

Там же есть интересные детали.

1. Рядом с новым полигоном находится еще один полигон, где Китай уже давно испытывает современные противокорабельные ракеты.

2. Некоторые цели имеют возможность перемещения на железнодорожной плафторме.

3. Макет авианосца не содержит надстройки, в отличие от эсминцев.

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