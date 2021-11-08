Мнение: Учебный полигон для отработки ударов по американской АУГ
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И еще в дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7199224.html
Китайцы в Синьцзяне построили в пустыне большие макеты американского авианосца и эсминцев "Арли Берк" для отработки вопросв удара по американской АУГ противокорабельными ракетами.
Соответствующие макеты изображены на опубликованных Maxar спутниковых фотографиях полигона.
Тяжело в учении – легко в бою.
Стало известно, что в районе ракетного полигона Чарклык/Жоцян (пустыня Такла-Макан, Синьцзян-Уйгурский автономный район) Китай построил мишени для поражения – американский авианосец и два эскадренных миноносца типа "Арли Берк". Стройка велась с 2019 года. До полигона проложена разветвленная железная дорога, по которой цели могут передвигаться. На фото 3 – мишень на железнодорожной платформе (размеры: длина – 75 м, ширина – 6 м).
Таким образом, с уверенностью 99% Китай целенаправленно готовится уничтожать подвижные морские цели. Для этой роли как раз подходят имеющиеся в его арсенале противокорабельные баллистические ракеты "Дунфэн-21D" (DF-21D) с дальностью стрельбы до 1550 км и "Дунфэн-26B" с дальностью стрельбы до 4000 км.
Наиболее подходящими для пуска ракет данного типа подойдут ракетные полигоны Китая: Шуанчэнцзы (провинция Ганьсу) и Цзиланьтай (Автономный район Внутренняя Монголия).
https://t.me/china3army/4917
Одна из целей имитирующая американский эсминец типа "Арли Берк"
Общий вид на полигон. Подсвечено 4 цели – авианосец, 2 эсминца "Арли Берк" и подвижная железнодорожная мишень. Красным показана железная дорога.
Подвижная мишень.
Макет американского авианосца.
Радиус поражения китайских ракет основных типов. Не считая МБР.
Фотографии вот отсюда https://news.usni.org/2021/11/07/china-builds-missile-targets-shaped-like-u-s-aircraft-carrier-destroyers-in-remote-desert
Там же есть интересные детали.
1. Рядом с новым полигоном находится еще один полигон, где Китай уже давно испытывает современные противокорабельные ракеты.
2. Некоторые цели имеют возможность перемещения на железнодорожной плафторме.
3. Макет авианосца не содержит надстройки, в отличие от эсминцев.
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Источник: Colonel Cassad
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