 

Число авиарейсов с Ближнего Востока в Минск удвоилось

08.11.2021, 4:16, Новости дня
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До марта аэропорт Минска готовится еженедельно принимать около 40 рейсов в неделю из Стамбула, Дамаска и Дубая, что вдвое больше, чем позапрошлой зимой, пишет немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на актуальные данные о прибытии самолетов в аэропорт белорусской столицы.

Белоруссия значительно увеличила число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. До марта из аэропортов Стамбула, Дамаска и Дубая в Минск запланированы еженедельно около 40 рейсов. Воздушные гавани этих городов в настоящее время чаще всего используют мигранты для прямых перелетов в Беларусь, чтобы отправиться дальше в страны ЕС, информирует Deutsche Welle.

Отмечается, что в сравнении с зимой 2019-2020 годов количество таких рейсов возросло более сем в два раза, когда в Минск прибывало около 17 рейсов из этих и других аэропортов на Ближнем Востоке.

В настоящее время в Беларусь ежедневно прибывают около 800-1000 мигрантов, свидетельствуют данные немецких спецслужб, которые приводит Welt am Sonntag.

Ранее иракские авиалинии отменили на неделю авиарейсы из Ирака в Минск.

Ранее в Минобороны Польши заявили, что белорусские военные попытались выстрелить в сторону польских солдат из сигнального пистолета в одном из приграничных районов.

Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.

Литва на границе с Белоруссией занялась установкой ограждения из колючей проволоки, протяженностью около 680 км, сообщало МВД балтийской республики.



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