Именитые университеты США эвакуировали из-за угрозы взрывов

Колумбийский и Корнеллский университеты в штате Нью-Йорк и Университет Брауна в штате Род-Айленд издали приказы об эвакуации кампусов в связи с поступившими угрозами взрыва, информирует Bloomberg. Ранее тревога была объявлена в нескольких корпусах Йельского университета.

Информация о бомбах, якобы заложенных на территориях университетов, появилась в соцсети Twitter. Полиция продолжает обследование территории в Корнеллском университете и Университете Брауна. Информацию о бомбе на территории Колумбийского университета правоохранительные органы, завершившие осмотр зданий, уже назвали недостоверной. Кроме того, в минувшую пятницу из-за ложного сообщения о возможном взрыве тревога была объявлена в нескольких корпусах Йельского университета, передает ТАСС.

Напомним, 30 октября полиция штата Вирджиния усилила меры безопасности на ключевых объектах в пригородах Вашингтона из-за угрозы терактов. Днем ранее из-за сообщения о вооруженном человеке эвакуировали международный терминал аэропорта Лос-Анджелеса.