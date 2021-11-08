 

Российско-украинская команда выиграла кибертурнир с призом 2 млн долларов

08.11.2021, 4:16, Новости дня
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Команда Natus Vincere, состоящая из российских и украинских игроков, выиграла главный турнир PGL Major в Стокгольме по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) с призовым фондом 2 млн долларов.

В состав команды входят Александр s1mple Костылев (Украина), Валерий B1t Ваховский (Украина), Денис electronic Шарипов (Россия), Кирилл BoombI4 Михайлов (Россия) и Илья Perfecto Залуцкий (Россия). В финале Navi победила французский коллектив G2 Esports, передает ТАСС.

Турнир проходил с 26 октября по 7 ноября, в нем принимали участие 24 команды. Призовой фонд – 2 млн долларов, из которых 1 млн долларов достался победившей команде. Natus Vincere до этого ни разу не выигрывала «мейджор», на турнире в столице Швеции команда не потерпела ни одного поражения.

Напомним, 17 октября российская команда Team Spirit победила в финале десятого международного состязания по игре Dota 2 на турнире The International 10 с призом 18,2 млн долларов. Президент РФ Владимир Путин поздравил участников российской команды Team Spirit с победой на чемпионате мира по игре Dota 2 – The International. Украинский политолог Андрей Золотарев в комментарии газете ВЗГЛЯД предсказал реакцию Киева на совместную победу российских и украинских геймеров.



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