 

Мнение: О скверном анекдоте от Путина к Дню 7 ноября

08.11.2021, 3:40, Разное
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– Послушайте, Ваше святейшество, какой я Вам сейчас анекдотец расскажу как раз про сегодняшний праздник, про «День 7-е ноября». Выпивает, значит, Патриарх Московский и всея Руси с Генеральным секретарём ЦК КПСС на банкете по случаю круглой даты со для Великой Октябрьской социалистической революции. И тут к ним главный раввин с тостом подходит…

Ну, может эта байка и не от нынешнего президента России Владимира Путина. Может, он с патриархом как с человеком, толк знающим, о новых брегетах шушукался тет-а-тет.

Но вот сказанное в преамбуле – точно не анекдот.

На фото – коммунист с почти 50-летним (на тот момент) стажем, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев в компании Патриарха Московского и всея Руси Пимена, управляющего делами Московской патриархии, митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, будущего патриарха Алексия II, а также главного раввина Московской хоральной синагоги Якова Фишмана на торжественном вечере в Кремле по случаю 60-летней годовщины Великого Октября.

Традиция-с.

Так чего же тогда ждать от нынешних иерархов РПЦ, в этой традиции воспитанных?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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