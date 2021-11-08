Мнение: О скверном анекдоте от Путина к Дню 7 ноября

– Послушайте, Ваше святейшество, какой я Вам сейчас анекдотец расскажу как раз про сегодняшний праздник, про «День 7-е ноября». Выпивает, значит, Патриарх Московский и всея Руси с Генеральным секретарём ЦК КПСС на банкете по случаю круглой даты со для Великой Октябрьской социалистической революции. И тут к ним главный раввин с тостом подходит…

Ну, может эта байка и не от нынешнего президента России Владимира Путина. Может, он с патриархом как с человеком, толк знающим, о новых брегетах шушукался тет-а-тет.

Но вот сказанное в преамбуле – точно не анекдот.

На фото – коммунист с почти 50-летним (на тот момент) стажем, Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев в компании Патриарха Московского и всея Руси Пимена, управляющего делами Московской патриархии, митрополита Таллинского и Эстонского Алексия, будущего патриарха Алексия II, а также главного раввина Московской хоральной синагоги Якова Фишмана на торжественном вечере в Кремле по случаю 60-летней годовщины Великого Октября.

Традиция-с.

Так чего же тогда ждать от нынешних иерархов РПЦ, в этой традиции воспитанных?

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