«Чиновница» на фоне «Седьмой симфонии»

Сериалы ноября: про коррупционные схемы импортозамещения и про мужество города, отвечающего на артобстрелы музыкой.

Кадр из сериала «Чиновница». Фото: kinopoisk.ru

«Чиновница» Оксаны КарасГде и когда смотреть: 5 ноября в онлайн-кинотеатре KION

Антикоррупционная детективная мелодрама Оксаны Карас с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом и Алексеем Аграновичем. Спустя время сериал выйдет и на Первом канале, что само по себе удивительно: антикоррупционная история на самом Первом.

Первые секунды усыпляют сериальной традиционностью — наезд на окна многоэтажки, сейчас камера влетит внутрь и начнется что-то вроде ситкома. Нет, у окна курит молодой человек, сзади его толкают, он летит на асфальт. Тут же в «Новостях» реакция: «Следим за развитием ситуации». Все быстро развивается в портовом городе Новопетровске (снимали сериал в Ленинградской области и Санкт-Петербурге). Не просто некто покончил жизнь самоубийством, а сотрудник ФАС…

Все сюжетные тропинки петляют вокруг начальницы финансового отдела Минздрава Новопетровской области Арины Михайловны Алферовой, дамы приятной во всех отношениях, взбалмошной, упакованной, элегантной. Взяток Арина Михайловна ни-ни, больше борзыми щенками — дружескими подношениями: сумками, шмотками, садовым участком для любимой мамы. В крайнем случае, бриллиантами, но исключительно от любимого, женатого импозантного мужчины (Максим Виторган). И все было бы лучезарно, потому что автографы Алферовой на договорах ждут как манны небесной, ради них любимый и от жены готов уйти… Но в какой-то момент с дивных глаз Арины Михайловны спадает пелена, разбиваются розовые очки. И понимает милейшая носительница Prado, что оказалась в паутине артистичного спрута, владельца крупнейшего фармацевтического холдинга Цалова, выигрывающего все тендеры.

Красавец Цалов Алексея Аграновича — Чичиков нового образца. Милый, без углов Павел Иванович Чичиков превратился в Павла Цалова, привлекательного беспредельщика, поставившего на конвейер поддельные лекарства, превращающего живые души в мертвые. Выгодный бизнес — обмен здоровья и жизни завсегдатаев аптек на зеленые и красные бумажки.

Кадр из сериала «Чиновница». Фото: kinopoisk.ru

Так и попала муха-цокотуха Арина Михайловна в круг взаимного добра и процветания, осененный губернаторшей. Ничего личного, исключительно общие коррупционные интересы. Конвертация власти в личную выгоду.

Страшно далек этот круг от народа. Но постепенно в «круг своих» вовлекаются области, районы, регионы, страна, взявшаяся, закатав рукава, за импортозамещение. И поплатится Арина Михайловна счастьем и здоровьем самых близких, и попытается бороться с системой… Воин ли один в поле, не знаю, видела только первые серии. Но уже понятно, что из серии в серию «сумконосица» Алферова из причесанного «винтика» системы превращается в живого человека, озабоченного проблемами живых людей.

Характер, созданный Викторией Толстогановой, плотный и хрупкий, узнаваемый. Раньше была душечка, теперь женщина-хамелеон. Жертва и хищник в одном флаконе Chanel.

На работе начальница — на кривой козе не подъедешь, дома страдающая от безответной любви несчастная баба, которую имеет манипулятор-любовник, сочиняющий древние, как мир, мифы про больную жену и свою любовь неземную.

Оксана Карас («Доктор Лиза», «Хороший мальчик») снимает не жесткое социальное кино о преступлениях в Минздраве, фиктивных инновациях, урезанных бюджетах больниц, тендерах, квотах и больных СМА (все это упоминается в сериале), а скорее версию лайт для широкого круга зрителей. Поэтому укрупняет мелодраматическое начало и неприкрытый сарказм. Особенно хороша Полина Кутепова, смешливая сука, вся из углов и неожиданностей — жена того самого курпулентного слизняка, которого она и подкладывает в постель Арины Михайловны ради долгожданных подписей.

Сценарий написали Мария Меленевская и Денис Уточкин («Обычная женщина»), умеющие угадывать ожидания зрителя.

Кадр из сериала «Седьмая симфония». Фото: kinopoisk.ru

«Седьмая симфония» Александра Котта Где и когда смотреть: канал «Россия», 8 ноября

В основе картины — история исполнения «Симфонии № 7» Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде 9 августа 1942 года. История известная и совершенно поразительная. В умирающем городе зазвучала музыка непостижимой силы и надежды. Зазвучала по радио, из репродукторов, и даже немцы из осады были потрясены, о чем писали в мемуарах.

Но как именно это было, знают немногие.

За дирижерским пультом оркестра Радиокомитета в Большом зале Ленинградской филармонии стоял Карл Элиасберг (Алексей Гуськов), одной фамилии которого в военное время было достаточно, чтобы сгинуть.

Наполовину немец, наполовину еврей, Карлом названный в честь Маркса. Возможно, именно исполнение «Седьмой симфонии» спасло его от репрессий. Его жену, известную пианистку Надежду Бронникову (Наталья Рогожкина), по сюжету картины арестовали из-за репрессированного брата по доносу юной скрипачки и комсомолки Туси Черниковой.

Шостакович завершил симфонию в Куйбышеве, спустя время прислал партитуру самолетом в блокадный Ленинград. В единственном экземпляре. Для ее исполнения необходим расширенный состав симфонического оркестра — 80 человек. А у Элиасберга несколько доходяг: один за другим уходили на фронт, умирали от истощения музыканты. И тогда начали собирать оркестр. Так же, как в фильме «Ленинградская симфония» 1957-го года, видим, как с фронта, из ополчения находят и привозят музыкантов.

Но в сериале Александра Котта («Испытание», «Брестская крепость», «Спитак») розыском и сбором музыкантов в основном занимается антагонист Элиасберга энкавэдэшник Серегин, у которого на глазах погибает его семья при бомбежке. И обозленный лейтенант с особым энтузиазмом в умирающем Ленинграде выявляет людей с пораженческой позицией, он и жену дирижера арестовал, и к Элиасбергу относится с подозрением. Но постепенно — тут надо отдать должное неумеренному прекраснодушию авторов — под влиянием музыки и прекрасных людей лейтенант НКВД очеловечивается. Все это фон истории, в которой музыка, действительно, спасает, удерживает погибающих людей и город от смерти. Не всех, разумеется. У второго контрабаса убило семью. Он вроде все пережил, приехал в оркестр… И повесился.

Центр всей истории, ее драматическая точка — Элиасберг. Дирижер БСО и оркестра Радиокомитета. Подлинный подвижник, рыцарь музыки. Не стремился к славе, к регалиям. Подробно, цветными карандашами расписывал партитуру для музыкантов, добивался идеального звучания. Сохранились архивные записи концертных выступлений, по которым можно составить представление об этом малоизвестном прекрасном дирижере.

Кадр из сериала «Седьмая симфония». Фото: kinopoisk.ru

Алексей Гуськов — идейный вдохновитель проекта — для роли похудел на 14 кг. Он играет суховатого, закрытого, дисциплинированного аристократа, у которого один бог — музыка, один начальник — композитор. Ради музыки готов жертвовать собой, быть безжалостным.

Есть эпизод, где Карл Ильич отказывает старому музыканту, у которого нет сил играть. Седьмая симфония требует оркестровой мощи. А голодные музыканты приводят детей… чтобы накормить их своим супом.

Кстати, известно, что к февралю 1942-го дирижер настолько был истощен, что не мог ходить, его привезли в стационар на детских саночках с диагнозом «алиментарная дистрофия 2-й степени». Но уже 9 апреля он провел репетицию созданного оркестра.

За возвращение забытого имени выдающегося музыканта создателям фильма отдельное спасибо.

Исполнители главных ролей в сценах репетиции оркестра действительно играют на своих инструментах тему нашествия: Елизавета Боярская — на флейте, Тимофей Трибунцев — на альте, Дарья Коныжева (Туся) — на скрипке. Алексей Гуськов не впервые становится дирижером в кино, он играл дирижера со сломанной судьбой в фильме «Концерт» Раду Михайляну. Но кажется, именно здесь он дождался главной, запоминающейся роли. Виктория Толстоганова практически без грима перевоплотилась в Ольгу Берггольц, суровую музу блокадного Ленинграда, читавшую ленинградцам стихи из того же Дома радио и наверняка слышавшую репетиции оркестра.

В общем, судя по первым сериям, достойная работа, не претендующая на высокие рейтинги, но возвращающая имена и события. Всем своим строем, великой музыкой Шостаковича требующая мира. Не войны, нет.

Лариса Малюкова, обозреватель «Новой»

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